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«التموين» تطمئن المواطنين: حصة الفرد من الخبز المدعم ثابتة.. 5 أرغفة بجنيه يوميا

كتب:

وفاء الصعيدي
05:24 م | الأربعاء 29 مايو 2024
رغيف الخبز - صورة أرشيفية

رغيف الخبز - صورة أرشيفية

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن حصة الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين بعد رفع سعر الرغيف إلى 20 قرشا، كما هي دون تغير، موضحة أن تطبيق سعر رغيف الخبز سيكون بداية من شهر يونيو المقبل، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

حصة الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين

ونوهت المصادر لـ«الوطن»، بأن حصة الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين بداية من أول يونيو 2024، كالتالي:

- بطاقة التموين المدرج عليها فرد واحد تحصل على 5 أرغفة يوميا بقيمة جنيه واحد.

- بطاقة التموين المدرج عليها فردين تحصل على 10 أرغفة يوميا بقيمة 2 جنيها.

بطاقة التموين المدرج عليها 3 أفراد تحصل على 15 رغيفا يوميا بقيمة 3 جنيهات.

- بطاقة التموين المدرج عليها 4 أفراد تحصل على 20 رغيفا يوميا بقيمة 4 جنيهات.

- بطاقة التموين المدرج عليها 5 أفراد تحصل على 25 رغيفا يوميا بقيمة 5 جنيهات.

- بطاقة التموين المدرج عليها 6 أفراد تحصل على 30 رغيفا يوميا بقيمة 6 جنيهات.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.