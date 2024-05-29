أستاذ علوم سياسية: زيارة الرئيس السيسي إلى الصين مهمة وتاريخية ومختلفة

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين مهمة وتاريخية ويمكن وصفها بـ«المختلفة»؛ لأنها تواكب ظروفا ترتبط بالبلدين من ناحية، وبظروف إقليمية ودولية بشكل كبير من ناحية أخرى، كما أن الزيارة تواكب الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات المصرية الصينية إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.

مشاركة الصين في مشروعات اقتصادية بمصر

وأشار «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن التعامل مع هذه الذكرى جاء بشكل مختلف تمامًا، من خلال مراجعة إنجازات 10 سنوات ماضية في العلاقات بين البلدين.

وأوضح «سلامة»، أن الصين شاركت في عدد من المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر، سواء في البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية وبناء السفن والاستثمارات وبناء حي المال والأعمال والقطار الكهربائي والمشروعات في المنطقة الصناعية بقناة السويس.

وشدد «سلامة» على أنه كان لابد من مراجعة هذه الإسهامات الصينية الكبرى والبناء عليها، وتحقق ذلك من خلال اتفاق الرئيسين على تدشين عام الشراكة المصرية الصينية، مما يعني أن هناك عددا من الفعاليات والمشروعات المقترحة التجارية والاقتصادية أو الاستثمارية، منوهًا بأن البعد الاقتصادي مهم جدًا ولابد أن يكون حاضرا في علاقات مصر والصين.

خارطة طريق لتطوير العلاقات بين مصر والصين

ونوه أستاذ العلوم السياسية إلى الاتفاق على برنامج تنفيذ مستقبلي لتعميق هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة لمدة 5 أعوام، مما يعني أن القيادة السياسية المصرية تضع يدها على خارطة الطريق لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها لمستوى أعلى، وكأننا نسير بطريقة علمية واستراتيجية لتعميق العلاقات بين مصر والصين.