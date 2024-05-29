شذى حسون تؤجل طرح ألبومها الغنائي حدادا على الأوضاع في غزة

أعلنت المطربة شذي حسون عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، تأجيل ألبومها الجديد حداد على الأوضاع في فلسطين.

ونشرت شذي حسون، بوستر الألبوم معلقة: «حدادا على الأوضاع في فلسطين سوف يتم تأجيل إطلاق الألبوم لإشعار آخر».

ألبوم شذي حسون الجديد

وأعلنت الفنانة شذى حسون خلال بيان صحفي استعدادها لطرح ميني ألبوم يضم 4 أغنيات مُصورة، على أن تصدر الكليبات تباعا على اليوتيوب خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن شذي طرحت مؤخرا أغنية «حلم عمري» علي يوتيوب، وهي من كلمات حسام سعيد وألحان محمد زعفراني وتوزيع تيام طارق.