«هيئة الدواء»: اعتماد الأنسلوين المصري رسميا بكوبا

أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع مركز مراقبة الدولة للأدوية والمعدات والأجهزة الطبية الكوبي CECMED، وذلك تتويجا للتعاون المستمر بين مصر ودولة كوبا، بعد عدد من الاجتماعات واللقاءات والزيارات المتبادلة بين الطرفين.

وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء، إلى حرص الهيئة على النفاذ الى سوق الدواء الكوبي، باعتباره من الأسواق الواعدة بأمريكا اللاتينية التي تفتح الباب أمام دول القارة المتعددة، والحرص على متابعة تنفيذ آليات تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، التي بدأت فعليا بتسجيل أول مستحضر مصري محلي بدولة كوبا، بالإضافة إلى عدد من المستحضرات الأخرى قيد التسجيل، وهو ما يدعم التبادل التجاري، ويعمل على توسيع نطاق نفاذ الدواء المصري إلى السوق الدوائي الكوبي.

وكان مستحضر الأنسولين المحلي لأحد الشركات الوطنية المصرية، هو المستحضر الأول لشركة عربية وأفريقية، الذي حاز على شهادة التسجيل في كوبا، نظرا لاحتياج السوق الكوبي له، حيث يعتمد سوق الدواء الكوبي على نسبة 30-40%، من الاستيراد من الخارج، وهى نسبة تسعى مصر لتغطيتها، والنفاذ منها إلى الدول المحيطة بكوبا، حيث تصل الكميات المزمع إنتاجها من الشركة، إلى 18 مليون عبوة.

وفي المقابل ونتاجا للتفاهم المتبادل، حصلت مصر على تسهيلات من الجانب الكوبي أثناء فترة تسجيل الأنسولين، ودعم من مركز الأدوية الكوبي، لسرعة نفاذه إلى السوق المحلي هناك.

كما أوضح أن الأنسولين المحلي الذي تم تسجيله في كوبا، يتم تصديره بالفعل إلى 4 دول أفريقية، ودولة عربية، ويحقق مبيعات جيدة في تلك الأسواق.

وأكد «رجائي» أن هناك روابط مميزة بين مصر وكوبا، وأن هناك رغبة كوبية لتعزيز الاتفاق بين الطرفين في مجالات متعددة أخرى، منها البحث والتطوير وتبادل الخبرات في الممارسات الصيدلية المختلفة، مثل التصنيع الجيد واليقظة الدوائية، والممارسات السريرية، وغيرها من الممارسات المهمة في السوق الدوائي

وأضاف أن مجالات التعاون شملت أيضا التفاهم في الإطار التنظيمي، وتبادل المعلومات والخبرات في أدوات المقارنة المعيارية العالمية (GBT)، الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، وبناء القدرات في المجالات الدوائية بين الطرفين.