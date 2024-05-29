«هيئة الدواء»: الانتهاء من برنامج تدريبي للشركات حول مأمونية المستلزمات الطبية

أعلنت هيئة الدواء، انتهاء برنامج تدريبي حول مأمونية المستلزمات الطبية لمسؤولي يقظة المستلزمات في الشركات.

مأمونية المستلزمات الطبية

وأوضحت الهيئة أن التدريب تناول التدريب على تعريف الشركات بأهمية يقظة المستلزمات، وكذلك شرح الآلية الجديدة لمتطلبات المأمونية وكيفية تطبيقها، متضمنة اشتراطات تقديم ملفات مأمونية المستلزمات الطبية، وذلك في إطار التسجيل وإعادة التسجيل والموافقات الاستيرادية، فضلا عن كيفية متابعة المستلزمات الطبية في السوق المصري في مرحلة ما بعد التسويق.

استخدام المستلزمات والمدد الزمنية المحددة للإبلاغ عنها

وشرح التدريب كيفية الإبلاغ عن الحوادث الناتجة من استخدام المستلزمات والمدد الزمنية المحددة للإبلاغ عنها، وكذلك شرح متطلبات الإبلاغ عن منشورات السلامة الميدانية، وشرح نموذج الـ PSUR المطلوب تقديمه كل سنة أو سنتين وفقا لفئة المستلزم.

الارتقاء بمستوى العمل لأعلى كفاءة ممكنة في مجال اليقظة الصيدلية

وأشارت الهيئة أن هذا التدريب جاء في إطار العمل علي رفع الكفاءات ومواكبة التطور المستمر عالميًا ومحليًا، وذلك بالعمل على الارتقاء بمستوى العمل لأعلى كفاءة ممكنة بمجال اليقظة الصيدلية بشركات المستلزمات الطبية، وذلك بضمان تطبيق أسس الممارسة الجيدة لليقظة الصيدلية، وهو الأمر الذي ينعكس بالتبعية على سلامة وأمان المستلزمات الطبية، للوصول بأقصى فاعلية وأمان للمريض.