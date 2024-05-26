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هيئة الدواء تكشف طبيعة مرض أنيميا الفول.. احذروا تلك الأطعمة

كتب:

مريم الخطري
12:56 م | الأحد 26 مايو 2024
هيئة الدواء

هيئة الدواء

أكدت هيئة الدواء المصرية في تقرير رسمي لها، أن علاج أنيميا الفول يعتمد بشكل أساسي على اتباع نهج وقائي، يتضمن الابتعاد عن الأدوية المحفزة لتكسير خلايا الدم الحمراء، وتجنب تناول بعض المضادات الحيوية، بالإضافة إلى تجنب تناول الفول. ​​

علاج مرض أنيما الفول

وأوضحت الهيئة أن فقر الدم الانحلالي يكون نتيجة الإصابة بعدوى، ويعتمد العلاج على علاج العدوى نفسها، موضحة أن مرض أنيما الفول ناتج عن وجود خلل جيني يجعل الجسم يفتقر إلى إنزيم شديد الأهمية وهو الجلوكوز.

أطعمة يجب على مرضى أنيميا الفول تجنبها

وحددت هيئة الدواء الأطعمة التي يجب على مرضى أنيميا الفول تجنبها، وهي:

- الفول وكل الأطعمة التي تصنع منه مثل: الفول المدمس والفلافل.​​

- التوت الأزرق ومنتجات الألبان التي تحتوي عليه.​​

- الأطعمة التي تحتوي على الصويا مثل اللحوم. 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.