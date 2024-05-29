الدولة تقر 6 حزم اجتماعية للتعامل مع المستجدات الاقتصادية منذ 2020

كشف تقرير حكومي، عن تفاصيل حزم الدعم والحماية الاجتماعية الاستثنائية التي قدمتها الدولة منذ جائحة كورونا عام 2020، موضحا أن الدولة سبق أن قدمت 6 حزم اجتماعية، للتعامل مع المستجدات الاقتصادية المختلفة، والتخفيف من الأعباء على المواطنين، خلال الفترة من مارس 2020، حتى مارس 2024.

- الحزمة الأولى 100 مليار جنيه:

جرى إقرارها لمساندة القطاع الصحي والقطاعات المتأثرة من جائحة كورونا.

- الحزمة الثانية 78 مليار جنيه:

جرى إقرارها في أبريل 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية

- الحزمة الثالثة 67.5 مليار جنيه:

جرى إقرارها في سبتمبر ونوفمبر 2022، لمساندة فئات المجتمع المختلفة، لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.

- الحزمة الرابعة 150 مليار جنيه:

جرى إقرارها في أبريل 2023، لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب زيادة الأسعار، والارتفاع في نفقات المعيشة.

- الحزمة الخامسة 60 مليار جنيه:

جرى إقرار مجموعة من الإجراءات في أكتوبر 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.

- الحزمة السادسة 180 مليار جنيه:

جرى العمل بها اعتباراً من مارس 2024 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.