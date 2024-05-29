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الدولة تقر 6 حزم اجتماعية للتعامل مع المستجدات الاقتصادية منذ 2020

كتب:

كريم روماني
09:15 م | الأربعاء 29 مايو 2024
تعزيز الحماية الاجتماعية - صورة أرشيفية

تعزيز الحماية الاجتماعية - صورة أرشيفية

كشف تقرير حكومي، عن تفاصيل حزم الدعم والحماية الاجتماعية الاستثنائية التي قدمتها الدولة منذ جائحة كورونا عام 2020، موضحا أن الدولة سبق أن قدمت 6 حزم اجتماعية، للتعامل مع المستجدات الاقتصادية المختلفة، والتخفيف من الأعباء على المواطنين، خلال الفترة من مارس 2020، حتى مارس 2024.

- الحزمة الأولى 100 مليار جنيه:

جرى إقرارها لمساندة القطاع الصحي والقطاعات المتأثرة من جائحة كورونا.

- الحزمة الثانية 78 مليار جنيه:

جرى إقرارها في أبريل 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية

- الحزمة الثالثة 67.5 مليار جنيه:

جرى إقرارها في سبتمبر ونوفمبر 2022، لمساندة فئات المجتمع المختلفة، لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.

- الحزمة الرابعة 150 مليار جنيه:

جرى إقرارها في أبريل 2023، لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب زيادة الأسعار، والارتفاع في نفقات المعيشة.

- الحزمة الخامسة 60 مليار جنيه:

جرى إقرار مجموعة من الإجراءات في أكتوبر 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.

- الحزمة السادسة 180 مليار جنيه:

جرى العمل بها اعتباراً من مارس 2024 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.