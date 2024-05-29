الدولة تقر 6 حزم اجتماعية للتعامل مع المستجدات الاقتصادية منذ 2020
كتب:
كريم روماني
09:15 م | الأربعاء 29 مايو 2024
تعزيز الحماية الاجتماعية - صورة أرشيفية
كشف تقرير حكومي، عن تفاصيل حزم الدعم والحماية الاجتماعية الاستثنائية التي قدمتها الدولة منذ جائحة كورونا عام 2020، موضحا أن الدولة سبق أن قدمت 6 حزم اجتماعية، للتعامل مع المستجدات الاقتصادية المختلفة، والتخفيف من الأعباء على المواطنين، خلال الفترة من مارس 2020، حتى مارس 2024.
- الحزمة الأولى 100 مليار جنيه:
جرى إقرارها لمساندة القطاع الصحي والقطاعات المتأثرة من جائحة كورونا.
- الحزمة الثانية 78 مليار جنيه:
جرى إقرارها في أبريل 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية
- الحزمة الثالثة 67.5 مليار جنيه:
جرى إقرارها في سبتمبر ونوفمبر 2022، لمساندة فئات المجتمع المختلفة، لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
- الحزمة الرابعة 150 مليار جنيه:
جرى إقرارها في أبريل 2023، لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب زيادة الأسعار، والارتفاع في نفقات المعيشة.
- الحزمة الخامسة 60 مليار جنيه:
جرى إقرار مجموعة من الإجراءات في أكتوبر 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
- الحزمة السادسة 180 مليار جنيه:
جرى العمل بها اعتباراً من مارس 2024 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.