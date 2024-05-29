أسباب اتجاه الحكومة لرفع سعر الخبز المدعم للمرة الأولى منذ عام 1988

كشف تقرير حكومي، عن أسباب اتجاه الدولة لرفع سعر الخبز المدعم، موضحاً أنه جرى تثبيت سعر رغيف الخبز منذ عام 1988 حتى مايو 2024، إذ ارتفعت الأسعار العالمية للقمح من 140.62 دولار للطن المتري عام 1988 ليصل إلى 257.74 دولار عام 2023.

أكد التقرير أن عدد سكان مصر ارتفع من 54.3 مليون نسمة عام 1988 إلى 106.4 مليون في 29 مايو 2024، ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 62.2 مليون مواطن.

أسعار الخبز السياحي الحر

أوضح التقرير أن أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما تبلغ 150 قرشاً، ووزن 40 جراما، تبلغ 75 قرشا ووزن 25 جراما تبلغ 50 قرشا، ويعتبر رغيف الخبز المدعم أرخص بكثير من سعر الخبز السياحي، مؤكداً أن الدولة مستمرة في تقديم دعم لرغيف الخبز بـ 1.05 جنيه للرغيف الواحد لتصل بذلك تكلفة دعم الخبز إلى 79.412 مليار جنيه عام 2024-2025، وذلك بخلاف دعم دقيق المستودعات بنحو 5 مليارات جنيه ودعم السلع التموينية بقيمة 36.1 مليار جنيه عام 2024-2025.

ورفعت الدولة سعر توريد أردب القمح من 1500 جنيه خلال موسم 2023 إلى 2000 جنيه للأردب خلال موسم 2024.