خالد أبو بكر: توجيهات الرئيس السيسي بمخاطبة المواطن ليست للوزراء فقط

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، أهمية توجيهات الرئيس السيسي حول دور الإعلام في تعزيز الوعي والتنمية، وتوجيهاته للوزراء، إلى الخروج والتحدث عن الواقع بوضوح وشفافية.

وقال خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، إنه يجب على الإعلام، أن يعرف ويكون عنده علم بكل البيانات والصورة الكاملة، فبدون الإعلام لا يمكن للحكومة الوصول للشارع، والدور والهدف واحد، وهو خدمة المواطن المصري.

وشدد على أن توجيهات الرئيس السيسي للمسؤولين، بالحديث للشارع المصري، أمر يجب أن يستمر ولا يتوقف، مستطردًا: «من حق الإعلام أن يسأل، والمعرفة حق ولصالح المجتمع، والفاعل لذلك هو الدولة القوية التي لا تهاب شيء، تعالوا نفهم الناس ودا حقهم، اللي فوق صالح وحجم العمل كبير وشرح الواقع من أعظم الرسائل الإعلامية، توجيهات الرئيس بمخاطبة المواطن ليست للوزراء فقط، بل للمسؤولين».

وأشار إلى أن المعرفة والدور الإعلامي، وسيلة مهمة لنقل الصورة كاملة، من مشروعات وبنية تحتية جارية للناس، بشكل واضح وصريح.