د. منجي بدر: الرئيس السيسي أحدث طفرة تنموية شاملة شجعت الاستثمارات الداخلية والخارجية (حوار)

توقع د. منجى على بدر، المفكر الاقتصادى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن تكون مصر ضمن العشرين دولة الأوائل فى العالم اقتصادياً بحلول 2030. وأكد «بدر»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أحدث طفرة تنموية واقتصادية وزراعية شاملة شجعت الاستثمارات الداخلية والخارجية، متوقعاً جذب استثمارات جديدة الفترة المقبلة وتراجع معدلات التضخم وانخفاض الأسعار رغم أن مصر تواجه صعوبات إقليمية على جبهات متعددة.

كيف ترى الاقتصاد الوطنى وتحديات المستقبل؟

- يعتبر اقتصاد مصر من أكثر الاقتصادات تنوعاً وتساهم قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات بنسب متفاوتة فى مكونات الناتج القومى ونتيجة لمراحل الإصلاح الهيكلى الذى يطبق الجيل الثالث منه حالياً، واستطاع اقتصاد مصر تحقيق نمو مستند إلى مناخ جاذب للاستثمار وما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية للنقل والمواصلات والاتصالات ومصادر الطاقة، والأيدى العاملة الماهرة، والمدن الصناعية الحديثة، والمناطق الحرة، والنظام المصرفى، وسوق الأوراق المالية، واعتادت مصر العيش فى خضم تعقيدات خارجية، لكن هذه هى المرة الأولى التى تجتمع عليها أزمات فى غزة وليبيا والسودان وجنوب البحر الأحمر والحرب الروسية الأوكرانية دفعة واحدة، حتى قلنا إن مصر تتعايش مع حزام نارى فى منطقة الشرق الأوسط القلقة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

ماذا عن التحديات التى تواجه مصر؟

- تواجه مصر صعوبات إقليمية على جبهات متعددة، ومع كل هذه الأزمات تستطيع القاهرة تفكيك الأزمات تدريجياً والحد من تداعياتها على الأمن القومى، بسبب الجبهة الداخلية الصلبة التى لديها مناعة كبيرة للمقاومة، وتعد سرعة التحول إلى الاقتصاد الإنتاجى هى التحدى المهم أمام الشعب المصرى بكل فئاته، لأنه الضامن الحقيقى لتحقيق التنمية المستدامة، مع تطوير القطاع الخدمى، وخاصة خدمات التعهيد فى مجال تكنولوجيا المعلومات والسياحة، والتركيز على القطاعات الرائدة مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والهيدروجين الأخضر.

لكن هل مصر قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية؟

- مصر قادرة على المواجهة، ومنذ 10 سنوات ومصر تبذل الجهود وتنفذ العديد من الإصلاحات التى تدعم بيئة الاستثمار بأنواعه لتحقيق التنمية المستدامة، وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمهيد البنية التحتية التى أنفقت مصر عليها أكثر من 10 تريليونات جنيه مصرى وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحقيق تنمية مستدامة، وتجربة مصر فى التنمية أخذت من كل بستان زهرة، نظراً لتنوع اقتصاد مصر بين خدمى وإنتاجى.

هل تخطت مصر المشاكل الاقتصادية؟

- نعم، وحان الوقت للحديث عن تحديات الأجل المتوسط والطويل، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دائرة الجهاز الإنتاجى المصرى وزيادة درجة مرونته، وحان الوقت لتجاوز حديث الأزمة والإحباط، لكى نتحدث عن آليات الاقتصاد الحديث، ومصر مؤهلة لذلك، ومن حسن الطالع فوز مصر للعام السادس على التوالى بالجائزة الأولى فى جذب الاستثمارات الأجنبية على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوى «إيه آى إم 2024» فى أبوظبى، وهناك اتجاه لجذب الاستثمار الخاص وتفعيل طاقاته، ولكن مجرد جذب الاستثمار شرط ضرورى وليس كافياً، بل يلزم أن يُصاحبه الوعى بنوعية الاستثمار الذى نسعى لجذبه وتشجيعه.