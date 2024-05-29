«الرعاية الصحية» تلغي قرار فرض رسوم انتظار على سيارات الأطباء والعاملين بمنشآتها

وافق مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية خلال اجتماعه اليوم، على إلغاء القرار الصادر مؤخرا، بشأن تسعير خدمة انتظار السيارات للعاملين في المنشآت التابعة للهيئة، في محافظات التأمين الشامل، التي تضمنت اشتراك شهري لانتظار سيارات الأطباء والعاملين بمقابل 200 جنيه.

الرعاية الصحية

أكد الدكتور أسامه عبد الحي نقيب الأطباء، أن قرار إلغاء رسوم خدمات انتظار السيارات، سيسري على جميع المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الـ6، التي تتواجد بها هيئة الرعاية.

هيئة الرعاية الصحية

كان نقيب الأطباء تقدم بطلب، بعد أن تلقى شكاوى من الأطباء في محافظة أسوان، بشأن فرض هيئة الرعاية الصحية رسوما شهرية بقيمة 200 جنيه، على الأطباء والعاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، مقابل «انتظار سياراتهم».