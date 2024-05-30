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رانيا يعقوب: السندات عامل ثقة في الاقتصاد المصري

كتب:

عمرو هلال
12:23 ص | الخميس 30 مايو 2024
رانيا يعقوب

رانيا يعقوب

قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك فرقًا بين السندات والأذونات، وهما أداتان من أدوات الاقتراض، منوهة بأن الأذونات تكون أقل من 12 شهرًا، والسند من الممكن أن يصل لـ20 و30 سنة.

الأذون ذات العائد العالي

وأوضحت «يعقوب»، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، أن الأذون ذات العائد المرتفع هو الذي يجذب المستثمر الأجنبي، وهي تفيد الدولة المصرية بشكل أكبر، واستثمار أجنبي غير مباشر، أو ما يطلق عليه «الأموال الساخنة»، مشددة على أن السندات التي تطرح في الخارج هي مهمة جدًا وتطرح بالدولار وتطرح بعدد من العملات.

السندات عامل ثقة في الاقتصاد المصري

وأشارت إلى أن السندات عامل ثقة في الاقتصاد المصري، منوهة بأن البنك المركزي يدير الطرح، ولكن وزارة المالية هي التي تقبل الطرح، الأذون والسندات التي يتم طرحها يكون حسب احتياجات وبناءً على وزارة المالية وفي الموعد المستحق ويتم السداد وهو عامل ثقة بأن الدولة قادرة على سداد السند في موعده المحدد.

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