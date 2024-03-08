«وول ستريت جورنال»: السندات الحكومية المصرية تحقق ارتفاعا كبيرا في 2024

أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن السندات الحكومية المصرية من بين أقوى الخيارات الاستثمارية أداءً لعام 2024، إذ حققت مكاسب بنسبة 29%، وسط توقعات بأن تحصل البلاد على 43 مليار دولار في شكل قروض واستثمارات أجنبية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى محو آثار النمو الاقتصادي الضعيف، وسيُجنب البلاد مخاطر تداعيات الحرب في غزة.

أضافت في تقرير: جرى تداول السندات المستحقة لعام 2031، كوبون 5.875% بسعر 81 سنتًا على الدولار يوم الخميس 7 مارس، ارتفاعًا من نحو 63 سنتًا على الدولار في بداية العام، وفقًا لبيانات من (ماركت أكسيس).

جدير بالذكر أن المتداولين باعوا السندات عند نحو 50 سنتا للدولار في شهر مايو الماضي.

ويأتي هذا الانتعاش في أعقاب اتفاق مصر مع شركة أبوظبي القابضة (ADQ) في فبراير، الذي تلتزم بموجبه الإمارات باستثمار 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وكذلك اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار.