رانيا يعقوب: أذون الخزانة أداة مهمة للاستثمار بفوائد في مدة قصيرة

قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن أذون الخزانة هي أداة تصدرها الدولة لكي تقترض بها، والهدف منها أن تقترض بها على المدى القصير، أي على فترة تكون أقل من 12 شهرًا، موضحة أن أذون خزانة مدتها 3 شهور و6 شهور و9 شهور و12 شهرًا.

الفرق بين أذون الخزانة والودائع البنكية

وشددت «يعقوب»، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن هناك فرقًا بين أذون الخزانة والودائع البنكية، حيث إن الوديعة البنكية هي وضع أموال في البنك وتكون بالمدة سواء عام أو 3 أعوام، وعند كسر هذه الوديعة في أي وقت يكون عليه غرامة، في حالة كسر هذه الوديعة البنكية بعد 6 شهور لا يخسر من أصل الوديعة ولكن يخسر من الفايدة.

وأشارت إلى أن الميزة في أذون الخزانة أنه يتم استثمار بها الأموال بفوائد لمدد قصيرة ويمكن بيعه من اليوم التالي للشراء، وإصدار هذه الأدوات المالية عن طريق مزاد ويتم تحديد سعر الفائدة ولا يكون سعر ثابت، ويتم التعرف على هذه الأدوات المالية من خلال البنوك، ويكون مزاد البنك المركزي الخاص بالأذون يومين في الأسبوع ويتم معرفة العائد.

وتابعت: «هناك آلية أخرى أقل مخاطرة وهي صناديق الاستثمار التي تستثمر في الأذون وتسمى بالصناديق النقدية ويكون العائد معلن».