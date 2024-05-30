عضو جمعية الاقتصاد السياسي: يمكن للمستثمر الاقتراض بضمان أذون الخزانة

قالت الدكتورة رانيا الجندي عضو جمعية الاقتصاد السياسي، إنه يمكن للمستثمر الاقتراض بضمان الأذون وسندات الخزانة وشهادات الإيداع، لأنها ضمانة موجودة داخل البنك.

أقل مدة لأذون الخزانة 3 شهور

وأشارت «الجندي»، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، إلى أن أقل مدة في أذون الخزانة 3 شهور وهي شهادات وتكون ضمان لدخل ثابت، مؤكدة أنه عند التفكير في شراء أذون خزانة لابد أولًا معرفة المواعيد التي يمكن أن يتم الاكتتاب بها عن طريق البنوك، ومعرفة مواعيد الإصدارات.

وأضافت أن الأصل في الاقتصاد أن أذون الخزانة تصدرها الدولة أو الهيئات الاقتصادية، ومن الممكن أن يتم إصدارها عن طريق البنك المركزي ووزارة المالية، ويتم الاكتتاب فيه بالإصدار الأولي، ويتم تغطية الأذون 4 مرات، وهو ما يقيس ثقة المواطن في الدولة.