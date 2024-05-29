«اقتصادية النواب»: زيارة الرئيس لبكين تعزز الاقتصاد وتدعم القضية الفلسطينية

قال النائب محمود الصعيدي، أمين سر لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس المصري لبكين اليوم تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ، مؤكدًا أن الصين دولة اقتصاديىة كبيرة، وتمثل شريكا اقتصاديا قويا لمصر، بدليل أن معظم المنتجات الموجودة في الأسواق المصرية هي منتجات صينية.

زيادة في الاستثمارات الصينية المصرية خلال الفترة الأخيرة

وأضاف الصعيدي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في الاستثمارات الصينية المصرية، ويظهر ذلك واضحًا في الميزان التجاري بين البلدين، وهناك الكثير من الشركات الصينية التي تعمل على الأراضي المصرية «مصر تتمتع بمكانة استراتيجية مميزة، ولديها فرص استثمارية قوية ومناخ اقتصادي مناسب للاستثمارات الصينية».

الرئيس المصري سيتناول مع نظيره الصيني ملف القضية الفلسطينية

ويرى الصعيدي أن الرئيس المصري سيتناول مع نظيره الصيني ملف القضية الفلسطينية، وإمكانية دعم الصين لفلسطين في مجلس الأمن ضد الفيتو الأمريكي، خاصة وأن الصين تبدي دعمها دائمًا للوقوف بجانب القضية الفلسطينية.