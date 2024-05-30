بينهم نجم منتخب الجزائر.. الأهلي يتحرك لضم 4 صفقات الموسم المقبل

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تحرك إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات في الموسم المقبل، وذلك برغبة من جانب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في تدعيم النواقص خلال الفترة الحالية.

سيف زاهر: الأهلي يدرس التعاقد مع بغداد بونجاح

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ملعب أون تايم: «النادي الأهلي بدأ التحرك خلال الفترة الحالية، للتعاقد مع أربع صفقات، ثنائي في وسط الملعب، بالإضافة إلى لاعب في مركز الظهير الأيسر، ومهاجم صريح بدلاً من أنتوني موديست الذي سيرحل عن صففوف الفريق مع نهاية يونيو الجاري».

وتابع:« النادي الأهلي، يدرس التعاقد مع بغداد بونجاح لاعب نادي السد القطري السابق في صفقة انتقال حر، وذلك استعداداً للمرحلة القادمة، بناءاً على رغبة الفريق في تدعيم صفوف الفريق في مركز المهاجم الصريح، مشيراً إلى أن الإدارة ترغب في ضمه في صفقة انتقال حر، ومنح اللاعب الراتب الذي يتحصل عليه».

واختتم: «بغداد بونجاح يحصل على راتب سنوي بقيمة مبلغ مليوني و400 ألف دولار خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى مسئولو المارد الأحمر، يدرسون هذا الأمر في الوقت الحالي لحسم الصفقة.