سيف زاهر: ميدو مؤهل لقيادة منتخب مصر بنسبة 100%

تحدث الإعلامي الرياضي سيف زاهر، عن قدرات أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لقيادة المنتخب المصري في أي فترة مقبلة، موضحًا أنه مؤهل لقياد منتخب مصر بنسبة 100%.

ميدو سيكون كادر جيد للمنتخب مصر

وشدد «زاهر»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أن ميدو قادرًا على قيادة المنتخب المصري في الوقت الذي يسمح له به.

ميدو سيضيف لمنتخب مصر

وأشار سيف زاهر، إلى أنه بعد انتهاء فترة قيادة حسام حسن لتدريب منتخب مصر، وحال الاستقرار على مدرب محلي سيكون داعمًا لميدو في تدريب المنتخب.

واختتم بالإشارة إلى أنه سعيد من قيادة حسام حسن لتدريب منتخب مصر، موضحًا أن في حالة وجود ترشح ميدو وحسام حسن أيضًا، كان سيختار حسام حسن لقيادة المنتخب، خلال الفترة الحالية.