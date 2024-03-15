سيف زاهر: عمل بركات في اتحاد الكرة خطوة غريبة.. والأهلي والزمالك «كعبهم عالي»

وجّه الإعلامي الرياضي سيف زاهر، رسالة إلى محمد بركات لاعب الأهلي السابق، متسائلا: «أزاي دخلت اتحاد الكرة».

انضمام محمد بركات لاتحاد الكرة

أوضح «زاهر»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن «بركات» يتمتع بخبرة إدارية جيدة، لكنه فوجئ بوجوده في هذا المجال.

وتابع: أتقبل عمل محمد بركات في مجال الإعلام أو التلفزيون أو في مجال تحليل المباريات، لكن العمل في الجزء الإداري باتحاد الكرة كانت خطوة مختلفة، وصفها بأنه «غريبة» بالنسبة له.

محمد بركات حقق نجاحات عديدة

وأوضح الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أن محمد بركات حقق نجاحات عديدة خلال السنوات الأخيرة خلال فترة عمله إداريًا في اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية وهو ما ظهر في أداء المنتخب المصري الأوليمبي.

وأضاف، أن الأهلي والزمالك «كعبهم عالي» على اتحاد الكرة، مشددًا على أن أي مسؤول باتحاد الكرة لا ينظر إلى النادي الذي يشجعه أو أي لون رياضي يحمله، ودائمًا ما يكون التركيز في تحقيق العدل.