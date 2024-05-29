تفاصيل اليوم التضامني مع فلسطين في «الصحفيين».. معرض لتوثيق انتهاكات الاحتلال

انطلقت فعاليات اليوم التضامني الذي تنظمه نقابة الصحفيين المصرية في ذكرى النكبة و8 أشهر على العدوان، بافتتاح معرض صور التقطتها عدسات المصورين الفلسطينيين الأبطال في غزة لتوثيق انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، وأعضاء مجلس النقابة، وأعضاء اللجنة النقابية الفلسطينية.

فعاليات اليوم التضامني

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين خلال الافتتاح إنَّ اليوم هو امتداد لأيام تضامنية متعددة قامت بها النقابة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وهذا اليوم سوف يتضمن تعاونا بين اللجنة النقابية الفلسطينية الموجودة في مصر ونقابة الصحفيين المصرية، بالإضافة إلى شهادات الزملاء المصورين الصحفيين الفلسطينيين، وسوف يعرضون كيف شاهدوا الأحداث في فلسطين وكيف تم توثيق ذلك من خلال شهاداتهم.

القضية الفلسطينية

وعبر ممثلو اللجنة النقابية الفلسطينية عن سعادتهم بوجودهم في نقابة الصحفيين المصرية التي احتضنت القضية منذ اللحظة الأولى، إذ أكدوا التعاون مع النقابة في توفير ما يلزم للصحفيين الفلسطينيين في غزة أو مصر، إذ تم الاتفاق على توقيع برتوكول تعاون بين النقابتين، وسيتمّ استعراض تفاصيله خلال الأيام القادمة بوصول ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين.

فيما أكّد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنَّ «الصحفيين الفلسطينيين جزء من الجمعية العمومية للصحفيين المصريين، ومنذ اليوم الأول ونحن نقدم لهم كل الدعم الممكن للوقوف بجانبهم في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم».