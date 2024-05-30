الرئيس الصيني: ندعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، في افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي، إنهم مستعدون للعمل مع الجانب العربي لاستكشاف سبل حل القضايا الساخنة لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وأوضح أنهم يدعمون حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، متابعًا: «مستعدون لبناء علاقات صينية عربية كمعيار للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين»، كما أن الصين تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.