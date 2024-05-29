رئيس «دفاع النواب»: مصر تعاملت مع الحرب الإسرائيلية على غزة بحكمة شديدة

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تعاملت مع الأزمة في غزة بحكمة وحرص شديدين، مؤكدًا أنه منذ بداية الأحداث ناشدت مصر منظمات المجتمع المدني من أجل تقديم مساعدات إنسانية لأهالي القطاع.

وأضاف «العوضي»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم مخطط إسرائيلي من أجل تصفية القضية الفلسطينية، متابعًا: «الناس الذين خرجوا من فلسطين في عام 1948 لم يعودوا حتى الآن، فما بالك بتفريغ غزة من 2 مليون مواطن وكذلك الضفة الغربية، هذا يؤدي إلى تصفية القضية».

الدعم الأمريكي لإسرائيل بالأسلحة والمعدات

وأشار «العوضي» إلى أن الحرب الحالية في غزة طالت بسبب صمت المجتمع الدولي والدعم الأمريكي غير المسبوق لإسرائيل، مؤكدًا أن هذا الكلام في الماضي يتم في الغرف المغلقة لكن الآن أصبح هذا الأمر في العلن أمام العالم كله، وأمريكا تقدم دعمًا غير مسبوق لإسرائيل بالمليارات والأسلحة والذخائر والمعدات.

وواصل: «إسرائيل عملت تعبئة عامة على مدار 8 أشهر، وهذا تسبب في وقف الإنتاج، لكن أمريكا توفر مليارات الدولارات لإسرائيل مع المجتمع الأوروبي وهي التي جعلت إسرائيل تستمر في الحرب حتى الآن، فضلا عن التأييد في الأمم المتحدة لإسرائيل».