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الرئيس السيسي: على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الحرب في غزة

كتب:

عمرو هلال
06:03 ص | الخميس 30 مايو 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية لوقف الحرب في قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القناة الأولى».

جاء ذلك خلال حضوره افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي، الذي أقيم في الصين، اليوم.

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بموقف الصين الداعم للقضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لـ «القناة الأولى».

 

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