300 موظف حكومي يطالبون أستراليا بالتوقف عن دعم إسرائيل

كشف موقع الجارديان البريطاني، أن أكثر من 300 موظف في الحكومات المحلية وقعوا رسالة لانتقاد تواطؤ أستراليا في جرائم الحرب.

ودعا الموقعون على البيان الحكومة الفيدرالية إلى الوقف الفوري لجميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، فيما حذر خبراء من الأمم المتحدة من استمرار كون أستراليا مصدر للأسلحة إلى إسرائيل، وسط نفي الحكومة الأسترالية.

تصريح من وزير الدفاع الأسترالي

وسابقا، خرج وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، في فبراير الماضي، مؤكدا أنه لم تكن هناك أي صادرات للأسلحة من أستراليا إلى إسرائيل، ولم يحدث ذلك منذ سنوات عديدة، فيما أوضح وزير الخارجية، بيني وونج، أن أستراليا لم تزود إسرائيل بأسلحة منذ بداية الصراع الحالي.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 230 يوما على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.