اللواء أحمد العوضي لـ«الشاهد»: إسرائيل غير قادرة على إدارة الصراع بعد 8 أشهر

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إننا نشهد أحداثًا غير مسبوقة منذ عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن.

أضاف «العوضي»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «حرب 67 كانت 5 أو 6 أيام، كذلك حرب أكتوبر لم تتعدى 18 يومًا، لكن الأحداث الحالية مستمرة منذ 8 أشهر».

وتابع: «إسرائيل تحارب شعب أعزل والمقاومة حق مشروع، وفلسطين الدولة الوحيدة المحتلة في العالم على مدار أكثر من 70 سنة»، مشيرًا إلى أن إسرائيل غير قادرة على إدارة الصراع.

واستكمل: «في الأحداث الماضية سواء في 2018 و2021 مصر تدخلت من أجل إيقاف أطلاق النار وتنفيذ هدنة».