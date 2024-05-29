اللواء أحمد العوضي لـ«الشاهد»: إسرائيل غير قادرة على إدارة الصراع بعد 8 أشهر
كتب:
منى صلاح
11:49 م | الأربعاء 29 مايو 2024
اللواء أركان حرب أحمد العوضي
قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إننا نشهد أحداثًا غير مسبوقة منذ عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن.
أضاف «العوضي»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «حرب 67 كانت 5 أو 6 أيام، كذلك حرب أكتوبر لم تتعدى 18 يومًا، لكن الأحداث الحالية مستمرة منذ 8 أشهر».
وتابع: «إسرائيل تحارب شعب أعزل والمقاومة حق مشروع، وفلسطين الدولة الوحيدة المحتلة في العالم على مدار أكثر من 70 سنة»، مشيرًا إلى أن إسرائيل غير قادرة على إدارة الصراع.
واستكمل: «في الأحداث الماضية سواء في 2018 و2021 مصر تدخلت من أجل إيقاف أطلاق النار وتنفيذ هدنة».