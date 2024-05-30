«الصحة الفلسطينية» تدين استهداف إسرائيل سيارة إسعاف في رفح الفلسطينية

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف، تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في رفح الفلسطينية، أمس، ما أسفر عن استشهاد اثنين من طواقمها، واصفين ما حدث بالجريمة البشعة، وأن إسرائيل تعمدت إبادة وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، بحسب «تليفزيون فلسطين».

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 230 يوم على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.