قرار عاجل بشأن سفاح التجمع.. ما علاقة ابنه؟

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد قرارا بتأييد أمر المنع الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات سفاح التجمع، بعد قرار النيابة العامة، بحبس كريم محمد المعروف بسفاح التجمع، على ذمة التحقيقات بتهمة قتل 3 سيدات بطريقة بشعة والتخلص من الجثامين على الطرق الصحراوية بمحافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.

وتضمن القرار الصادر من المحكمة ضد سفاح التجمع ونجله عدم التصرف في أموالهما الشخصية سواء أكانت نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع مملوكة للمتهم، بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها.