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«التعليم»: الجامعات تستعد لمرحلة التحويلات بين الكليات يوليو المقبل

كتب:

أحمد أبوضيف
10:57 ص | الخميس 30 مايو 2024
الأعلى للجامعات

الأعلى للجامعات

أعلنت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بدء الجامعات في وضع قواعد التحويلات بين الكليات داخل الجامعة وخارجها بمختلف الفرق الدراسية، موضحة أن التحويلات المركزية تكون خلال شهر يوليو المقبل، وسيكون ذلك بعد الانتهاء من إعلان نتائج الكليات عبر شئون الطلاب المركزية.

نسبة قيد الطلاب المحولين أو المنقولين لا تزيد على 20%

وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات  في تصريحات لـ«الوطن»، أن أبرز قرارات الجامعات الحكومية التي تخص التحويلات تعطي الأولوية للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات والتقديرات، مشددة على ألا تزيد نسبة قيد الطلاب المحولين أو المنقولين على 20%، وذلك من إجمالي عدد طلاب الفرقة المطلوب   نقل قيدهم أو تحويلهم.

وأكدت المصادر أن قرار قبول التحويلات للطلاب بين الكليات المختلفة يرجع لمجالس شئون الطلاب في الجامعات وفقاً لاحتياجات كل كلية من أعدادها المقرر قبولها.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.