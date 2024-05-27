«الأعلى للجامعات»: إحالة مشروع إعادة النظر في أعداد الطلاب لـ«شؤون التعليم»

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع إعادة النظر في أعداد الطلاب المقرر قبولهم بالكليات المختلفة، أُحيل لمجلس شؤون التعليم و الطلاب للمجلس للمناقشة، لافتا إلى أنه جاري إعداد المشروع بالقوانين الكاملة لقواعد التنسيق وإرسالها إلى المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت المصادر أنّ المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بخفض الأعداد المقرر قبولها في الكليات النظرية وإعادة النظر فيها وتوزيعها مرة أخرى على التخصصات والبرامج التي يحتاجها سوق العمل، مؤكدة أنّ المشروع ما زال قيد الدراسة ولم يتخذ أي قرار نهائي بشأنه حتى الآن.

تنسيق الجامعات 2024

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ نسب الخفض أو الزيادة لأعداد المقبولين بالكليات المختلفة متغيرة من عام إلى آخر، وترجع أيضا لشرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن التوجهات الرئاسية تستهدف إتاحة الفرص للطلاب للالتحاق بتخصصات المستقبل: «توجهات الرئيس أن يكون للناس مكانة حقيقة في سوق العمل وليس تخفيض للأعداد فقط».

المقترح يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030

وأشارت المصادر إلى أن المقترح يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030 للتنمية المستدامة، وذلك حول التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل ووظائف المستقبل والعمل على توفيرها، مؤكدة أنه لن يضار أي طالب ودورنا كجامعات توفير احتياجات الدولة من كافة التخصصات وتوفير البيئة المناسبة والبرنامج الصحيح للدراسة به.