«الأعلى للجامعات»: لم يصدر أي قرار بتخفيض أعداد طلاب كليات الهندسة

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، حقيقة تخفيض الأعداد المقرر قبولها في كليات الهندسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، لافتة إلى أنّ القرار للمجلس الأعلى للجامعات ولم يتخذ أي قرار سواء بالتخفيض أو الزيادة لأي من الكليات سواء القطاع الطبي أو الهندسي أو العلوم الإنسانية.

وأكدت المصادر أنّ كليات الهندسة تعاني منذ العام قبل الماضي من انخفاض أعداد المسجلين في الكليات المختلفة، مشيرة إلى أنّ هناك عدد من الكليات لم تستكمل النسب المقررة لها من الطلاب المقرر قبولهم.

تنسيق كليات الهندسة 2024

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أرسل خطابا لنقابة المهندسين المصريين اعتراضا على ما قررته النقابة بضرورة أن يكون عدد الطلاب المقبولين في كليات الهندسة والمعاهد الهندسية 22.5 ألف طالب وطالبة، حيث طلب المجلس استفسارا من النقابة عن أسباب وحيثيات القرار الصادر عن النقابة.

تنسيق الجامعات 2024

وأكدت المصادر، أنّ هناك استعدادات تتم على قدم وساق لأعمال تنسيق الجامعات 2024 وفق الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفق توجيهات المجلس الأعلى للجامعات.