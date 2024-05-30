الفصائل تستهدف الجنود الإسرائيليين وآلياتهم جنوبي غزة برشقة صاروخية

أعلنت الفصائل الفلسطينية قصف مكان تموضع الجنود الإسرائيليين وآلياتهم العسكرية على خط الإمداد في محور «نتساريم» جنوب مدينة غزة، برشقة صاروخية.

إطلاق قذائف هاون

وأكدت الفصائل الفلسطينية، إطلاق وابلٍ من قذائف الهاون النظامي عيار (60) على جنود وآليات العدو الإسرائيلي في محيط مبنى نورة الكعبي شمال مخيم جباليا، بحسب «تليفزيون فلسطين».

وتابعت الفصائل الفلسطينية: «خُضنا فجر اليوم اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة».

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 235 يوما على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.