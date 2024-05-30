في ذكرى رحيل سمراء الشاشة مديحة يسري.. ماذا قالت عن وفاة ابنها الوحيد؟

اشتهرت بملامحها الجذابة وأداء تمثيلي مختلف، جعل المخرجون يتهافتون عليها لإسناذ أدوار البطولة لها في عدد من الأفلام السينمائية، ويلقبها الجمهور بسمراء الشاشة، واليوم في ذكرى وفاتها، نلقى الضوء على محطات فنية واجتماعية في حياة الفنانة مديحة يسري الزوجة والأم والفنانة.

محطات في حياة الفنانة مديحة يسري

وُلدت الفنانة مديحة يسري في القاهرة، وأحبت التمثيل ودخلته عن طريق الصدفة على يد المخرج محمد كريم، ومثلت في فيلم ممنوع الحب عام 1942، وتقدم لها الملحن محمد أمين للزواج منها، ووافقت لتنقذ مستقبلها الفني، لأن أبيها كان معارضًا للتمثيل، حتى انفصلا لأنها لم تشعر بالحب تجاهه، وتزوجت مرة ثانية من الطيار والمخرج أحمد سالم عام 1946، وأحبها وأحبته كثيرًا حتى رحل، وبداية من عام 1954 تزوجت من الفنان محمد فوزي، وأسفر الزواج عن طفل وحيد لها وهو عمرو وتوفى شابا، وطفلة توفيت منذ الولادة.

فقدان أبناء مديحة يسري

روت الفنانة مديحة يسري في لقاء لها مع الإعلامية صفاء أبو السعود، عن وجيعة لم تنساها يومًا وعاشت بألمها طوال حياتها وهو فقدان أبنائها، لكنها أكدت إيمانها بالله وقدره سبحانه وتعالى: «حبيب عمري وابن عمري، عمرو مفيش شاب كان زيه في أخلاقه الله يرحمه يارب، كان بطل كاراتية، وفي جايزة أتعملت بتتقدم باسمه كل سنة».

وأضافت أن طفلتها توفيت منذ ولادتها، وفي لقاء أخر مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة «الحياة»، كشفت قيامها بإنشاء شركة إنتاج وأسطوانات باسمها.

شعورها بفقدان ابنها

وبقلب باكي عبرت أنها فقدت ابنها في حادثة عربية: «عمر كان أأدب رجل في الدنيا، كان عنده قناعة وحنية وأدب، لحظة وفاته أنا حلمت بيها، قعدت اسأل شيوخ وعرفت أنه هيموت في حادثة ربنا يرحمه كان ابن عمري وحياتي كلها»، حتى توفيت الفنانة مديحة يسري بعد صراع طويل مع الشيخوخة.