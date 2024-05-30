حارس مقبرة مديحة يسري: «قفل المدفن صدى ومحدش زارها من يوم ما اتدفنت»

«التراب بيلم» و«مفيش حد يغلى عن اللي خلقه» كان هذا بداية حديث حسين حسن، حارس المقابر بطريق الفيوم «جيزة 2»، وهو المسؤول عن مقابر نقابة المهن التمثيلية، وكان يقصد أن الموت لا يُفرق بين الناس ولا يهتم بكونك مشهور أو غيره، ولا ينتقي التُراب أحدًا.

حين سرنا معه وهو يشير على مقابر النجوم الذي قد واراهم الثرى، فهنا فريد شوقي وعلى مقربة منه عادل أدهم، وفي الشارع الُمقابل يرقد الإمبراطور أحمد زكي بجوار ممدوح وافي ونجله هيثم، لكن كان هناك شيئًا مُلفتًا بالنسبة لنا، وتحديدًا في المقبرة الملاصقة لمقربة أحمد زكي، لماذا الجنزير وقفل وباب مقبرة الفنانة الكبيرة مديحة يسري، قد أكلها الصدأ، «من يوم ما اندفنت محدش جه زارها»، هكذا وضح لنا حسين السبب.

الفنانة مديحة يسري رحلت عن عالمنا في عمر 99 عامًا، وتحديدًا في مثل هذا اليوم في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 30 مايو عام 2018 في مستشفى بالقاهرة، بعد صراع طويل مع الأمراض المصاحبة للشيخوخة.

سمراء النيل التي ولدت عام 1918، لها 4 زيجات، الأولى كان من المطرب والملحن محمد أمين ولم يسفر عن أبناء، ثم تزوجت من الفنان أحمد سالم ثم انفصلت عنه ولم تستمر الزيجة طويلًا، وتزوجت بعده من المطرب والموسيقار محمد فوزي، وبعيدًا عن نجاحهم الكبير فنيًا إلا أنها أنجبت منه طفلين، بنت توفيت بعد ولادتها بأشهر، وابنها «عمرو» الذي كان بطل مصر في الجودو، لكنه رحل شابًا نتيجة حادث مأساوي بسيارته في مارس 1982، نتيجة اصطدامه بسيارة نقل.

ثم تزوجت مديحة يسري من الشيخ إبراهيم سلامة الراضي شيخ مشايخ الطريقة الشاذلية، وأيضًا لم يسفر زواجهما عن أبناء، لتعيش وترحل سمراء النيل، دون أن تجدد من يجدد الورود والأغصان التي ذبلت على قبرها.