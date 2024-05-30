«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل نفذت محرقة تل السلطان بقذائف أمريكية الصنع

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «بقذائف أمريكية الصنع.. جيش الاحتلال نفذ محرقة تل السلطان برفح الفلسطينية»، مشيرا إلى اغتيال عشرات الشهداء في غزة بقذائف أمريكية الصنع؛ غالبيتهم من النساء والأطفال في محرقة الخيام بمدينة رفح الفلسطينية»، هذا ما كشف عنه تحليل الأدلة البصرية الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز،

القنابل المستخدمة محرقة تل السلطان تزن 110 كيلوجرامات

وأضاف التقرير أن خبراء الأسلحة المتفجرة أكدوا أن حطام الذخائر المرصودة في موقع مجزرة مخيم تل السلطان كان عبارة عن بقايا قذائف موجة من طراز GBU-39، وهي قنبلة منزلقة موجهة بدقة تصنعها شركة بوينج الأمريكية وتزن 110 كيلوجرامات، مشيرا إلى أنها صممت لمواجهة الطائرات المقاتلة، والهدف من صنعها توفير القدرة للمقاتلات على حمل أكبر عدد من القنابل، لافتا إلى أن معظم طائرات القوات الجوية الأمريكية قادرة على حمل حزمة من 4 قذائف من هذا الطراز في مكان قنبلة واحدة تزن 907 كيلوجرامات طويلة المدى.

وأشار التقرير إلى أن شظايا الذخيرة تحمل سلسلة من الأرقام تبدا بالرقم 81873 وهو رمز التعريف الذي خصصته الحكومة الأمريكية لإحدى شركاتها الدفاعية.