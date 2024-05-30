خبير يكشف الفوائد الاقتصادية للتبادل التجاري بين مصر والصين بالعملة المحلية

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن التبادل التجاري بين مصر والصين بالعملات المحلية يقضي على أكبر مشكلة تقابل التبادل التجاري بين البلدين، والمتمثلة في أزمة الدولار، حيث إن هناك خللا هيكليا في الميزان التجاري بين مصر والصين فيما يخص التصدير لصالح الصين.

حجم التبادل التجاري بين مصر والصين

وأوضح «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عام 2022 كان حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 16.6 مليار دولار، وانخفض في 2023 ليصل إلى 13.9 مليار دولار، لافتا إلى أن التبادل التجاري في صالح الصين لأن مصر تستورد منها بواقع أكثر من 90% من حجم التعاملات.

التعامل بالعملات المحلية يساهم في زيادة التبادل التجاري

وأكد أن التعامل التجاري بالعملات المحلية سيسهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والصين، مشيرا إلى أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين، فكل منهما يريد فرض السيطرة لعملته، لكن لا تزال عملة الدولار هي العملة المعترف بها دوليا والأكثر هيمنة على العملات الأخرى.

وأكد أن الصين تحاول رفع العملة المحلية الخاصة بها عبر التعامل بعملتها المحلية في التبادل التجاري بين الصين، وعدد كبير من الدول الأخرى حتى تخف الضغط على الدولار.