أبو الغيط: جامعة الدول العربية تدعم سيادة الصين ووحدة أراضيها

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، موقف جامعة الدول العربية القائم على دعم سيادة الصين ووحدة أراضيها والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة.

وأضاف أحمد أبو الغيط خلال كلمته أمام منتدى التعاون العربي الصيني في بكين، أنّ جامعة الدول العربية تحرص على بذل الجهود كافة لبناء مستقبل واعد للمجتمع العربي الصيني نحو العصر الجديد، والدفع بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية لمستقبل أفضل، ومواصلة تعزيز آليات التعاون المشترك وإيجاد الحلول السياسية للقضايا التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية.