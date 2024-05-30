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عمرو الفقي عن اجتماع «المتحدة» مع تركي آل الشيخ: شراكة مهمة لدعم السينما

كتب:

نرمين عفيفي
01:27 م | الخميس 30 مايو 2024
عمرو الفقي

عمرو الفقي

علّق عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على التعاون بين الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي، والشركاء والمستثمرين السعوديين، والذي كشف تفاصيله المستشار تركي آل شيخ عبر حسابه الرسمي على فيس بوك.

وكتب الفقي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «تعاون مهم لدعم صناعة السينما».

وكان تركي آل شيخ كتب منذ ساعات عبر موقع التواصل الاجتماعي، أنّ الاجتماع الثاني لصندوق Big Time للافلام في مدينة جدة السعودية جاء مثمرا ومهما، وتابع: «حضر الاجتماع الأخ العزيز أحمد بدوي، ممثلا عن الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي، والشركاء والمستثمرين السعوديين، وسترى نتائج المشروع النور قريبًا إن شاء الله بسلسلة مهمة من الأفلام العربية عالية الإنتاج، وتناقشنا حول خطوات الصندوق Big Time 2 للأفلام، الذي قد يرى النور في آخر هذه السنة، ومن شأنه دعم كل مبدع عربي، وتقديم إنتاج قيم يستمتع به الجمهور».

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