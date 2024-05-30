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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الفيوم

كتب:

محمد بركات
01:34 م | الخميس 30 مايو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قيام عاملين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة طامية، بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والاتجار بها، في مسكنهما بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الأمن من ضبطهما، أثناء تواجدهما بمسكنهما، وعُثر على: «بندقية رصاص - بندقية خرطوش - 10 فرد محلي - عدد من الطلقات - أجزاء وأدوات ومعدات تستخدم في تصنيع الأسلحة النارية»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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