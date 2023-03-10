ضبط عصابة بالقليوبية بتهمة تصنيع الأسلحة النارية والذخائر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام 3 أشخاص يقيمون بمحافظتي القاهرة والقليوبية بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي وبمشاركة مديرية أمن القليوبية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزتهم 6 فرد خرطوش محلي الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار وبإرشادهم أفادوا بتحصيلهم على تلك المضبوطات من شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة القليوبية، حيث تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما داخل حانوت خاص بأحدهما والذي يتم استخدامه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبحوزتهما عدد 8 فرد خرطوش محلي الصنع ومجموعة من أدوات وأجزاء تصنيع الأسلحة - مبلغ مالي وهاتفي محمول.

بمواجهتهما أقرا باشتراكهما مع باقي المتهمين في نشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.