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القبض على عاطل بتهمة تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في بني سويف

كتب:

محمد بركات
06:16 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف قيام ( عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، بحوزته (15 فردا محليا – أجزاء وقطع غيار التصنيع) بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار في الأسلحة النارية وإدارة الورشة لتصنيعها وإصلاحها.

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