القبض على عاطل بتهمة تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في بني سويف
كتب:
محمد بركات
06:16 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية
كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف قيام ( عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، بحوزته (15 فردا محليا – أجزاء وقطع غيار التصنيع) بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار في الأسلحة النارية وإدارة الورشة لتصنيعها وإصلاحها.