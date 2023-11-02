القبض على عاطل بتهمة تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في بني سويف

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف قيام ( عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، بحوزته (15 فردا محليا – أجزاء وقطع غيار التصنيع) بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار في الأسلحة النارية وإدارة الورشة لتصنيعها وإصلاحها.