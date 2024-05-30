رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس جمهورية المجر لبحث التعاون بين البلدين

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتاماش شويوك، رئيس جمهورية المجر، في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى المجر.

زيارة رئيس جمهورية المجر

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مُستهل اللقاء، رئيس مجلس النواب، بعلاقات الصداقة الراسخة بين مصر والمجر، والمُترجمة في تعاون ثنائي إيجابي وبناء على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكداً إرادة مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية المجرية على تعزيز العلاقات البرلمانية بينهما بما يُشكل رافداً مُهماً لتعزيز العلاقات المصرية – المجرية.

وأكد جبالي ضرورة الوقف لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وبدء عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.

رئيس جمهورية المجر يشيد بالعلاقات الثنائية مع مصر

من جانبه، رحب تاماش شويوك، بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووفد مجلس النواب المصري، مُعرباً عن تقدير المجر لعلاقاتها الراسخة مع مصر بوصفها شريكاً استراتيجياً له دور رائد في حفظ وتعزيز السلم والأمن الدوليين.