«القاهرة الإخبارية»: 174 شاحنة مساعدات دخلت إلى معبر كرم أبوسالم اليوم

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إنّ آلاف الشاحنات ما زالت في محيط معبر رفح ومدينة العريش، وتواصل الدخول إلى غزة لليوم الخامس على التوالي من معبر كرم أبوسالم.

وأضاف «المطعني»، خلال رسالة على الهواء، أنّ 174 شاحنة دخلت اليوم إلى معبر كرم أبو سالم، ليصل إجمالي عدد شاحنات المساعدات إلى 627 شاحنة.