رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: 174 شاحنة مساعدات دخلت إلى معبر كرم أبوسالم اليوم

كتب:

هانى حسن
02:02 م | الخميس 30 مايو 2024
رمضان المطعني مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح

رمضان المطعني مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إنّ آلاف الشاحنات ما زالت في محيط معبر رفح ومدينة العريش، وتواصل الدخول إلى غزة لليوم الخامس على التوالي من معبر كرم أبوسالم.

وأضاف «المطعني»، خلال رسالة على الهواء، أنّ 174 شاحنة دخلت اليوم إلى معبر كرم أبو سالم، ليصل إجمالي عدد شاحنات المساعدات إلى 627 شاحنة.

اقرأ المزيد:

عبور 141 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة

الشاحنات المتجهة إلى «كرم أبو سالم» تتضمن مساعدات غذائية ووقود لغزة

«القاهرة الإخبارية»: شاحنات المساعدات مكتظة أمام معبر رفح بسبب التعنت الإسرائيلي

«النقل»: خفض وقت وجود الشاحنات في محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية
بقلم هانى حسن