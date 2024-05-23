«القاهرة الإخبارية»: شاحنات المساعدات مكتظة أمام معبر رفح بسبب التعنت الإسرائيلي

قال همام مجاهد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، إنّ الأراضي المصرية بجوار وخلف معبر رفح من الجانب المصري، مكتظة بالمئات من الشاحنات الإنسانية، تحمل المواد الغذائية والإنسانية والصحية والطبية، التي كانت من المفترض أن تدخل قطاع غزة، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض غلقًا كاملًا ومحكمًا على المعبر.

قوات الاحتلال تفرض غلقًا كاملًا على المعبر

وأضاف «مجاهد»، في رسالة على الهواء، مع الإعلامية آية لطفي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال يغلق بشكل كامل معبر كرم أبو سالم، بحكم العمليات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال الإسرائيلي، من الناحية الفلسطينية لمعبر رفح، وحتى معبر كرم أبو سالم.

شاحنات المساعدات مكتظة أمام معبر رفح

وتابع: «شاحنات المساعدات مكتظة أمام معبر رفح بسبب التعنت الإسرائيلي، والعدوان على رفح الفلسطينية، كما يعاني سكان قطاع غزة من مجاعة وأوضاعًا إنسانية كارثية ومدنية وما إلى ذلك، والمساعدات ما زالت موجودة في الجانب المصري، أملا في دخول قطاع غزة».