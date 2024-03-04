«النقل»: تقليل وقت الشاحنات بمحطة تحيا مصر حتى لا يتعدى 20 دقيقة 

أعلنت وزارة النقل، أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حصلت على المركز الرابع من حيث الإنتاجية في منظومة المحطات التي تشرف على أدائها شركة «CMA CGM» العالمية، والتي تصل إلى 50 محطة على مستوى العالم، ما يشير إلى التقدم والتطور بالمحطة ومواكبتها للأنظمة العالمية.

تقليل زمن انتظار الحاويات

وأوضحت في تقرير لها، أنه في ظل التحديات التي تواجهها الموانئ العربية اليوم، استطاعت محطة تحيا مصر التغلب على أكبر التحديات، وهي التكدس، إذ يأتي نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها، وساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة، قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها عن طريق التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة على علم بموعد وصوله، ومكان تفريغ الشاحنة، وأيضًا موعد المغادرة.

وأكدت أن الشركة القائمة على المشروع، تمكنت من ضغط وقت الشاحنة داخل المحطة حتى لا يتعدى 20 دقيقة، وهذا رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة من قبل في مصر، حيث يزيد متوسط وقت الشاحنة بالمحطات الأخرى ليصل لضعف هذا المعدل في بعض المحطات، وفي حوض البحر المتوسط ما أدى بدورة لزيادة أحجام التداول وبالتالي إيرادات المحطة.

استصدار نظام جمركي خاص

وتتخذ الشركة حاليا كل الآليات والإجراءات الخاصة باستصدار نظام جمركي خاص بالمحطة، لمساعدة الشركات العالمية، بأن تكون المحطة مركزا رئيسيا لتداول وتوزيع بضائعها، ما سيجلب نوعية جديدة من البضائع على سوق النقل المصري.