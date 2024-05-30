وفد هندي يعرض أمام هيئة الاستثمار تجربة بلاده في دعم الشركات الناشئة

التقي حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا حكوميا هنديا رفيع المستوى ضم ممثلي وزارة التجارة والصناعة والمبادرة الحكومية الهندية لدعم ريادة الأعمال Startup India، لتبادل الخبرات بين البلدين فيما يخص دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وحضر اللقاء من الجانب الهندي سوميت جارانجال، مدير إدارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة الهندية، وأنوبهاف كومار داس، مدير مبادرة Startup India، ومن الجانب المصري، حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال وأحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

جذب الاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة

واستعرض الجانبان، الجهود المبذولة لدعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال، ما ساهم في جذب استثمارات ضخمة في قطاع الشركات الناشئة بالبلدين، وقال حسام هيبة، إنّ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مهتمة بالاستفادة من التجربة الهندية في دعم ريادة الأعمال، باعتبارها من أعلى دول العالم من حيث معدلات تأسيس الشركات الناشئة ونموها.

إنشاء وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة

وأكد اهتمام الدولة المصرية بريادة الأعمال، ومن أهم مظاهر الاهتمام إنشاء وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، التي تم افتتاح مقرها الأول بالهيئة الأسبوع الماضي، كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية للوحدة.