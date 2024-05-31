«الصحة» تنفي وصول متحور كورونا الجديد إلى مصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر، قائلا إن أعداد المصابين بها في المعدلات الطبيعة لها العام الحالي، مشيرًا إلى أنّ زيادة أعداد مرضى الفيروسات التنفسية خلال الفترة الماضية كان بسبب التقلبات الجوية.

متحور كورونا الجديد

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ متحور كورونا الجديد لم يدخل مصر حتى الآن، وفور دخوله سيتم الإعلان عنه لإطلاع المواطنين على كافة المستجدات للتعامل مع الأعراض حال ظهورها، مشيرًا إلى أنّ التعامل مع الفيروسات التنفسية المختلفة «الإنفلونزا، الفيروس التنفسي المخلوي، فيروس كورونا، الفيروس الغدي» لا بد أنّ يكون من خلال الطبيب المختص والمشرف على الحالة فقط.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

وطمأن المصدر، المواطنين بشأن متحور كورونا الجديد، قائلا إن كل مصابي المتحور الجديد لم يدخلوا المستشفيات، فالإصابة بسيطة تشبه نزلات البرد، والتحورات التي تحدث من فترة إلى أخرى هي أمر طبيعي ولا تدعو للقلق، وعلى المواطنين بشكل عام اتخاذ الإجراءات الاحترازية كنمط حياة للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل الأيدي فور لمس الأسطح الخارجية.