خبير اقتصادي: مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية تجذب الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور وليد جاب الله، إنّ العلاقات المصرية- الصينية تاريخية، وشهدت تطورًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أدار سياسة متوازنة ما بين الانفتاح على الشرق والغرب.

التعاون التجاري بين مصر والصين

وأضاف «جاب الله»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ التبادل التجاري بين مصر والصين يتجاوز 16 مليار دولار، فيما يتخطى حجم الاستثمارات الصينية في مصر 8 مليارات دولار، ومن الممكن مضاعفة ذلك التعاون في ظل جاهزية الاقتصاد المصري للانطلاق.

وأكّد الخبير الاقتصادي، امتلاك مصر بنية تحتية وتشريعية، تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مبادرة الحزام والطريق الصينية

وتابع أنّ مصر تتعاون مع الشرق والغرب، بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية، وهناك تبادل زيارات بين رؤساء البلدين، على جميع المستويات الحكومية.

وأوضخ أنّ التعاون بالفعل خلال الفترة الماضية، الذي تكلل بانضمام مصر إلى تكتل «البريكس»، بعد أن سبق وانضمت مصر إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يؤسس لمزيد من التعاون وزيادة حجم العلاقات بين البلدين.