كاتب صحفي: زيارة الرئيس السيسي إلى بكين تؤكد قوة العلاقات مع الصين

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين، تُؤكد نجاح الدولة في بناء علاقة قوية بالجانب الصيني، لما يمثله من ثقل عالمي الآن، وهناك رغبة في إقامة علاقات متوازنة مع كل الدول على نظام عالمي جديد، يقوم على العدالة، وإتاحة الفرص للدول النامية، من أجل زيادة النمو والإنتاج وصناعة شراكة مع قوى عظمى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس السيسي استطاع خلال الـ10 سنوات السابقة أن يصنع علاقات قوية بالجانب الصيني، في استخدامها في حل أزمات المنطقة.

ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

وأشار إلى أنّ كلمة الرئيس في منتدى التعاون العربي الصيني، أشارت إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والانتباه إلى مخططات التهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية، والبحث عن علاج لجذور هذه الأزمة، كما أنه أشار إلى فكرة الأمن المائي، وأن مصر لن تتوانى عن أمنها المائي تجاه ما يقوم به الجانب الإثيوبي من مخالفة للقانون الدولي.

وتابع: «وأشار السيسي إلى كيفية تنمية الشراكة الاقتصادية من خلال إدماج الأنشطة والمشروعات الموجودة في روية مصر 2030 داخل مبادرة الحزام والطريق الصينية، وكيف يمكن تطويع هذه العلاقات لزيادة الإنتاج والنمو المصري في ظل جهود الحكومة المصرية، من أجل الإصلاح الاقتصادي».