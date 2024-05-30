ضبط طالب يدعي قدرته على تسريب امتحانات إحدى المراحل التعليمية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات وجود مجموعة على تطبيق «واتس أب» يقوم القائمون عليها بالادعاء بقدرتهم على تسريب امتحانات إحدى المراحل التعليمية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد مساعدة أصدقائه بتلك المرحلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.