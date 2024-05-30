رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط طالب يدعي قدرته على تسريب امتحانات إحدى المراحل التعليمية

كتب:

محمد بركات
06:38 م | الخميس 30 مايو 2024
الامتحانات

الامتحانات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات وجود مجموعة على تطبيق «واتس أب» يقوم القائمون عليها بالادعاء بقدرتهم على تسريب امتحانات إحدى المراحل التعليمية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد مساعدة أصدقائه بتلك المرحلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: لا صحة لسرقة سيف تمثال سيمون بوليفار.. والصور المتداولة قديمة

د. منجي بدر: الرئيس السيسي أحدث طفرة تنموية شاملة شجعت الاستثمارات الداخلية والخارجية (حوار)

توافُق مصري صيني على حق الحفاظ على السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية

وزارة الداخلية تعلن إطلاق فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة «كلنا واحد»
بقلم محمد بركات