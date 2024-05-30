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المحتجز الإسرائيلي إلكسندر توربانوف: نتنياهو وحكومته يبحثان عنا لقتلنا وإعادتنا جثثا

كتب:

منتصر سليمان
06:35 م | الخميس 30 مايو 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال المحتجز الإسرائيلي إلكسندر توربانوف، إن نتنياهو وحكومته يبحثان عنا لقتلنا وإعادتنا جثثا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وطالب المحتجز الإسرائيلي إلكسندر توربانوف المتظاهرين بإسرائيل بالاستمرار في الضغط على الحكومة لاستعادة المحتجزين بسلام.

وتابع: «الطريق الوحيد لاستعادتنا أحياء هو الموافقة على صفقة تبادل ووقف إطلاق النار، والجيش الإسرائيلي وسلاح الجو حاولا قتلي مرات عديدة».

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بقلم منتصر سليمان